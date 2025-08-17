Экс-военный ВСУ заявил о желании получить гражданство РФ

Бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Сова» заявил, что мечтает получить российское гражданство. Его слова передает РИА Новости.

По словам мужчины, он давно находится в РФ и имеет здесь много друзей.

«Хочу в России остаться», — сказал «Сова».

Также он поделился с журналистами дальнейшими планами. Экс-военнослужащий признался, что хочет заработать деньги и построить свою ферму, чтобы разводить свиней.

Как пишет агентство, мужчина является членом отряда Мартына Пушкаря, состоящего из бывших бойцов ВСУ.

В июне командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что количество сдавшихся в плен украинских солдат, желающих получить паспорт РФ, постоянно растет. Как он отметил, президент страны Владимир Путин уже удовлетворил соответствующие ходатайства некоторых военных ВСУ. При этом среди них есть те, кто после получения гражданства вступил в ряды российских войск и теперь принимают участие в боевых действиях на стороне Москвы. Алаудинов выразил уверенность, что со временем эта тенденция будет только увеличиваться.

Ранее украинец, сбежавший после принудительной мобилизации из учебного лагеря ВСУ в Великобритании, получил российское гражданство.