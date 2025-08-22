На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле предупредили ХАМАС об открытии «врат ада»

Кац: «врата ада» будут открыты для ХАМАС, пока радикалы не примут условия Израиля
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

«Врата ада» откроются для палестинского радикального движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока те не примут условия Израиля. Об этом сообщил глава Минобороны страны Исраэль Кац на своей странице в «Х».

«Врата ада откроются над головами насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны и освобождению всех заложников», — написал он.

Кац добавил, что если ХАМАС не согласится на эти условия, то Газа — столица анклава, станет следующей точкой в планах военной операции Израиля. До этого под удар попадали города Рафах и Бейт-Ханун.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

Ранее премьер Израиля распорядился сократить сроки операции по захвату Газы.

Война в Газе
