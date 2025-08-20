Премьер Израиля распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки «ликвидации последних оплотов радикалов» в секторе Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

«В преддверии утверждения планов по продвижению войск в город Газа премьер-министр распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние оплоты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС», — говорится в заявлении.

20 августа израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа.

13 августа Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.

Ранее сообщалось, что в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.