Нетаньяху утвердил планы военной операции в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС. Об этом РИА Новости сообщил советник главы правительства Дмитрий Гендельман.

«Премьер-министр посетил дивизию Газы, где утвердил планы Армии обороны Израиля по установлению контроля над городом Газа и окончательной ликвидации террористической организации ХАМАС. Глава правительства подчеркнул решимость завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников», — заявил Гендельман.

В четверг Нетаньяху сказал, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

Ранее в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.