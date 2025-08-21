На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху заявил о скором завершении боевых действий в Газе

Нетаньяху: война в Газе завершится после взятия Израилем сектора под контроль
JINI/Global Look Press

Военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет под контроль палестинский анклав. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Sky News.

«Мы приближаемся к завершению войны — войны на семи фронтах, в которой участвуют Иран и его сателлиты», — сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ возьмет под контроль сектор даже при условии достижения соглашения с движением ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что по итогам операции ХАМАС не останется в Газе.

Израильский премьер подчеркнул, что война могла бы завершиться раньше, если бы палестинское движение сложило оружие и освободило оставшихся 50 заложников. Кроме того, Нетаньяху назвал текущую военную операцию «освобождением» Газы.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит последние «оплоты» ХАМАС в секторе Газа.

Война в Газе
