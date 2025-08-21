Число пострадавших при ударе ВСУ по жилому массиву в ДНР выросло до 21

Минздрав ДНР: в результате удара ВСУ по Енакиеву пострадал 21 человек

При ударе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому массиву в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 21 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава ДНР.

«В результате атаки [ВСУ] в Енакиево 21 августа 2025 года пострадал 21 человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские войска ударили по Енакиеву вечером 21 августа. По данным региональных оперативных службах, ВСУ применили беспилотники. В результате атаки два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

14 августа украинский беспилотный летательный аппарат атаковал вышку сотовой связи в городе Горловке в ДНР. Также мэр города Иван Приходько рассказал, что утром другой дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из зданий в этом же поселке.

Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ.