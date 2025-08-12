На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ

В Горловке четыре ребенка получили ранения из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на жилой массив «Строитель». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Другие подробности о состоянии детей неизвестны. Возраст пострадавших не сообщался.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей получили травмы во время атаки украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая. По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по частному дому в селе.

В результате четырех девочек 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Центральную районную больницу. У всех детей диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. По его словам, после оказания помощи детей переведут в областную больницу.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

