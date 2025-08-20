Стали известны детали иска об изъятии имущества экс-замминистра обороны Иванова

Адвокат Балуев: иск об изъятии имущества Иванова не связан с уголовным делом

Гражданский иск Генеральной прокуратуры к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову об изъятии имущества не связан с уголовным делом. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Денис Балуев.

«Заявленный Генпрокуратурой иск является гражданским и не связан никак с уголовным делом, копия искового заявления должна быть направлена в адрес ответчика. Сейчас мы даже не знаем перечень спорного имущества», — сказал он.

В среду стало известно, что Генпрокуратура России попросила Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество Тимура Иванова.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.