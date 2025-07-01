Тимур Иванов улыбался при оглашении приговора

ТАСС: экс-замминистра обороны Иванов получил 13 лет колонии и улыбнулся в суде

Московский городской суд вынес приговор экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, однако тот сохранял улыбку во время оглашения. Об этом сообщил ТАСС.

По наблюдениям корреспондента агентства, Иванов сохранял улыбку во время оглашения приговора, включая озвучивание срока заключения. Адвокат бывшего замминистра, комментируя его состояние, отметил «бодрое настроение» подзащитного.

Как установлено судом, действия подсудимого привели к выводу из банка «Интеркоммерц» свыше 3,9 млрд рублей. В итоге его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей за растрату средств при закупке паромов для Керченской переправы

Прокурор запрашивал для Тимура Иванова 14,5 года лишения свободы в колонии по совокупности предъявленных обвинений. Кроме того, сторона обвинения настаивает на конфискации всего имущества и активов подсудимого. Защита обвиняемого просила оправдать его.

Против конфискации активов выступил обанкротившийся банк «Интеркоммерц», признанный одним из потерпевших по данному уголовному делу, в лице представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Главное управление обустройства войск (ГУОВ), также признанное потерпевшей стороной, оставило на усмотрение суда вопрос о конфискации активов, согласившись, как и АСВ, лишь со сроком наказания, запрошенного прокурором для подсудимых.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.