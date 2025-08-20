ГП потребовала обратить имущество экс-замминистра обороны в доход государства

Генеральная прокуратура России попросила Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», — сказано в сообщении.

Иск был подан в районный суд в среду. Сейчас он зарегистрирован и передан судье, который в ближайшее время примет решение о его рассмотрении и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, иск требует изъять недвижимость и активы, приобретенные на неподтвержденные доходы. Ответчиками по делу могут стать связанные с Ивановым лица.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.