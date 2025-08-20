Израиль начал наступление на город Газа

Спикер ВС Израиля Дефрин сообщил о начале наступления на город Газа

Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города. Об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин, передает Reuters.

20 августа израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.

Ранее сообщалось, что в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.