В российских регионах за ночь перехватили более 40 дронов ВСУ

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 42 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, украинские военные пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 14 — сбили в Воронежской области. В Тамбовской области ликвидировали восемь дронов, в Курской области — семь, в Ростовской области — пять. По два беспилотника нейтрализовали в Смоленской, Орловской и Брянской областях, по одному — в воздушном пространстве Липецкой области и Краснодарского края.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что украинские БПЛА были уничтожены в Чертковском районе. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.

Кроме того, ситуацию прокомментировал глава Воронежской области Александр Гусев. Как он отметил, к текущему моменту никакой информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали две женщины.