Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет», — написал чиновник.

Незадолго до этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили не менее семи дронов ВСУ в Воронежской области.

Вечером 19 августа системы ПВО РФ уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. Как сообщили в министерстве обороны России, дроны ликвидировали в период c 21:00 мск 19 августа и до 00:00 мск 20 августа. По информации ведомства, восемь БПЛА уничтожили над Курской областью, семь — над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, два — над республикой Крым и один — над акваторией Черного моря.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.