В Воронежской области отразили атаку украинских БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили не менее семи дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили не менее семи украинских беспилотников в одном из районов Воронежской области и городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Чиновник добавил, что на территории региона сохраняется опасность атаки дронов, объявленная в 23:46 мск вторника.

Накануне вечером силы ПВО РФ уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. Как сообщили в министерстве обороны России, дроны ликвидировали в период c 21:00 мск 19 августа и до 00:00 мск 20 августа. По информации ведомства, восемь БПЛА уничтожили над Курской областью, семь — над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, два — над республикой Крым и один — над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что ВСУ при атаке на Татарстан применили новые беспилотники.