В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадали женщины

Балицкий: две жительницы Запорожской области пострадали в результате атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Две женщины 1953 и 1961 годов рождения пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Васильевский муниципальный округ Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, удару подверглось село Подгорное. В момент атаки две местные жительницы находились во дворе своего дома.

«Одна из женщин получила множественные осколочные ранения, она госпитализирована в хирургическое отделение, где ей оказывается медицинская помощь. Вторая пострадавшая в стабильном состоянии, ее ранения не угрожают жизни и здоровью», — отметил глава российского субъекта.

19 августа администрация Горностаевского округа Херсонской области заявила, что местный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов. В сообщении уточнялось, что пострадал мужчина 1949 года рождения. Кроме того, урон был нанесен трактору, принадлежащему коммунальному предприятию.

За день до этого в селе Новостроевка-Первая в Грайворонском округе Белгородской области пострадал мужчина. Населенный пункт подвергся атаке БПЛА, из-за чего мирный житель получил баротравму и минно-взрывную травму. Также у него были диагностированы множественные осколочные ранения правой руки, ног, головы, грудной клетки и живота.

Ранее беспилотник нанес удар по трассе Рыльск — Крупец в Курской области.

