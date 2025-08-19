Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Волгоградом

SHOT: около 10 взрывов произошло в небе над Волгоградом

В небе над Волгоградом произошла серия взрывов в ходе отражения атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По свидетельствам очевидцев, с 01:20 до 01:40 ночи прогремело от 4 до 10 взрывов. Дроны двигались на низкой высоте со стороны села Большие Чапурники, на окраинах наблюдались вспышки. Предварительно, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА. Официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Вечером 18 августа в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки.

Также сообщалось, что украинская армия при помощи беспилотных летательных аппаратов пытается массово атаковать города Донецкой народной республики.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.