Украинские дроны атаковали города ДНР

Украинская армия при помощи беспилотных летательных аппаратов пытается массово атаковать города Донецкой народной республики. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах региона.

В настоящее время в небе над Донецком и Макеевкой гремят взрывы.

По сведениям Telegram-канала «Типичный Донецк», в небе над центром города произошло не менее семи взрывов. Украинские беспилотники продолжают атаки.

14 августа сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал вышку сотовой связи в городе Горловке в Донецкой народной республике.

12 августа стало известно, что в Горловке четверо детей получили ранения средней степени тяжести из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на жилой массив «Строитель».

