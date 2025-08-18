В Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки. Бойцы самообороны оперативно доставили раненого в центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По оценкам врачей, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

17 августа в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали три местных жителя, в том числе ребенок.

На прошлой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».