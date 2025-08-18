На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов

Военный ВСУ Карпюк: срок службы дронов «Баба-яга» сократился примерно в 10 раз
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Срок службы одного украинского тяжелого дрона типа «Баба-яга», который может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, значительно сократился. Об этом сообщил украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если раньше некоторые «Бабы-яги» совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов», — написал военный.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше дронов, а на оставшиеся ресурсы ведется охота. Он отметил, что сейчас дроны «Баба-яга» уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут. Кроме этого типа беспилотников работа по уничтожению также ведется в отношении FPV-дронов и БПЛА Mavic, добавил «Серж Марко».

До этого сообщалось, что российские специалисты создали дрон-тяжеловес «МиС-150», который является аналогом украинской «Бабы-яги». Новый беспилотник может поднимать грузы до 15 кг. Он предназначен для доставки и сброса боеприпасов, а также гуманитарных грузов военным, находящимся в зоне боевых действий. Кроме того, в отличие от предыдущей версии «МиС-35», новый аппарат может выполнять функции ударного дрона. В настоящий момент ведутся летные испытания беспилотника.

Ранее губернатор Белгородской области показал видео с уничтожением дрона ВСУ в небе над регионом.

