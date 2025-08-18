На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине подтвердили удар по нефтепроводу «Дружба».

Генштаб ВСУ подтвердил новый удар по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил новый удар по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации Генштаба, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» была полностью остановлена.

18 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре дипломат назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные данные завершения работ неизвестны.

До этого Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали критически важный объект.

Ранее МИД Украины издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами