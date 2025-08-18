Генштаб ВСУ подтвердил новый удар по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил новый удар по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации Генштаба, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» была полностью остановлена.

18 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре дипломат назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные данные завершения работ неизвестны.

До этого Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали критически важный объект.

Ранее МИД Украины издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.