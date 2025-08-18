Российские военные разместили триколор на американском БТР

В зоне СВО бойцы ВС РФ разместили флаги России и США на американском БТР

Российские военнослужащие установили флаги РФ и США на бронетранспортер (БТР) американского производства M113 в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующие кадры опубликовал в Telegram телеканал RT.

По данным агентства, кадры были сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области. Отмечается, что российские бойцы починили машину и теперь используют ее в боевых действиях.

В июне российские десантники продемонстрировали подбитый в Курской области немецкий танк Leopard. На опубликованном видео можно увидеть детали танка как снаружи, так и изнутри. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что российским конструкторам нечего взять у танков Abrams и Leopard. По его словам, немецкий танк выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель; но каких‑то прорывных конструкторских решениях речи не идет.

Ранее в США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО.