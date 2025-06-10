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В «Ростехе» заявили, что конструкторам РФ нечего взять у немецкого танка Leopard

Чемезов: российской оборонке нечего взять у танков Abrams и Leopard
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Martin Meissner/AP

Российским конструкторам нечего взять у танков Abrams и Leopard. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Немецкий танк «Леопард» выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у «Леопарда», — поделился Чемезов.

Он добавил, что российские конструкторы также не нашли ничего интересного в американском танке Abrams. Чемезов назвал танк «интересной машиной», но российским оружейникам нечего оттуда взять.

До этого российские десантники продемонстрировали подбитый в Курской области танк Leopard.

19 мая специалисты из госкорпорации «Ростех» провели исследование трофейного немецкого танка Leopard 2 и выявили уязвимости в его бронезащите. Они отметили, что слабые стороны связаны как с толщиной, так и с материалами брони, а также с внутренним устройством танка. Эксперты пришли к выводу, что данная техника может оказаться уязвимой к атакам с различных направлений, особенно от дронов, оснащенных кумулятивными боевыми частями, и современных противотанковых ракет.

Ранее Путин заявил об ассоциациях из-за танков производства Германии на Украине.

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