Беспилотники атаковали Ростовскую область

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией северной части Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что беспилотники были уничтожены над Миллеровским и Чертковским районами.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

16 августа Слюсарь сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины в Миллеровском районе Ростовской области. По словам чиновника, в результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово оказались выбиты стекла.

Незадолго до этого врио губернатора сообщил, что в результате атаки украинских дронов на территорию Ростовской области, которую отразили средства ПВО РФ, пострадал местный житель.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.