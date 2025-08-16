Беспилотники ВСУ снова атаковали Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово оказались выбиты стекла.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил он.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских дронов на территорию Ростовской области, которую отразили средства ПВО РФ, пострадал местный житель. Он рассказал, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района произошло повреждение кровли и несущей стены частного жилого дома. По словам губернатора, проживающий в доме мужчина получил ранения и с переломом доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

