В российском регионе при воздушной атаке пострадал мирный житель

Слюсарь: при атаке БПЛА в Ростовской области пострадал местный житель
Evgeniy Maloletka/AP

В результате атаки беспилотников украинской армии на территорию Ростовской области пострадал местный житель. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района произошло повреждение кровли и несущей стены частного жилого дома. По его словам, проживающий в доме мужчина получил ранения и с переломом доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Слюсаря, силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность.

15 августа атака украинских БПЛА привела к повреждению 33 домов в Ростове-на-Дону.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.

Атаки БПЛА на Россию
