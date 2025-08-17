На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число сбитых за сутки бомб и беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки перехватили четыре бомбы и 300 дронов ВСУ
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре авиационные бомбы и несколько сотен дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что за все время с начала боевых действий ВСУ лишились 77 959 беспилотников.

17 августа Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 46 украинских дронов. Атака началась около 22:55 мск и продолжалась до 6:00 мск.

Больше всего целей — 16 — перехватили в Белгородской области. В Нижегородской области нейтрализовали 14 летательных аппаратов, в Воронежской области — девять, в Брянской области — три. По одному беспилотнику уничтожили в Орловской, Калужской, Курской и Смоленской областях.

Утром в воздушном пространстве Воронежской области сбили еще шесть дронов. По данным российского министерства обороны, беспилотники были ликвидированы в период с 9:00 до 11:00 мск.

Ранее губернатор Белгородской области показал видео с уничтожением дрона ВСУ в небе над регионом.

