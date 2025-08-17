В России за ночь сбили более 40 беспилотников

В ночь на 17 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атака началась около 22:55 мск и продолжалась до 06:00. В Белгородской области были сбиты 16 дронов, в Нижегородской — 14, в Воронежской — девять, в Брянской — три. Еще по одному беспилотнику перехватили над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Этой ночью в Татарстане ввели режим опасности атаки БПЛА. Оповещения были разосланы местным жителям от МЧС России.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введении режима опасности БПЛА в регионе. Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу. В целях безопасности была ограничена работа мобильного интернета, пользователям пришлось временно перейти на Wi-Fi.

Ранее Гладков сообщил о последствиях очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород.