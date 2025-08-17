На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Система ПВО за два часа уничтожила шесть украинских дронов над Воронежской областью

Минобороны: за два часа над Воронежской областью сбили шесть украинских БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Утром в воскресенье силы ПВО России за два часа уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с 9:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО были обнаружены и поражены шесть самолетного типа БПЛА ВСУ, летевших над территорией региона.

Утром 17 августа губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью перехватили и уничтожили около пяти украинских дронов. Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на землю, в результате чего в одном из муниципалитетов пострадал монтер пути железнодорожной станции. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над российской территорией сбили 46 дронов. Девять из них ликвидировали в Воронежской области.

Ранее Гладков сообщил о последствиях очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами