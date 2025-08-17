Система ПВО за два часа уничтожила шесть украинских дронов над Воронежской областью

Минобороны: за два часа над Воронежской областью сбили шесть украинских БПЛА

Утром в воскресенье силы ПВО России за два часа уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с 9:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО были обнаружены и поражены шесть самолетного типа БПЛА ВСУ, летевших над территорией региона.

Утром 17 августа губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью перехватили и уничтожили около пяти украинских дронов. Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на землю, в результате чего в одном из муниципалитетов пострадал монтер пути железнодорожной станции. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над российской территорией сбили 46 дронов. Девять из них ликвидировали в Воронежской области.

Ранее Гладков сообщил о последствиях очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород.