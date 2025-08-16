Гладков показал, как силы ПВО взрывают дрон над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения украинского БПЛА расчетами ПВО (противовоздушной обороны).

«Четвертый день Белгород находится под ударами БПЛА врага», — отметил глава региона.

Он поблагодарил служащих в войсках противовоздушной обороны за отражение атак, поскольку каждая сбитая цель спасает десятки жизней.

С 13 августа Белгород и Белгородская область подвергаются массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральную часть города перекрыли для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».