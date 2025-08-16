На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о последствиях очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород

Гладков: в Белгороде два человека ранены в результате атак беспилотников ВСУ
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы атаковали беспилотниками Белгорода, в результате чего пострадали еще два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил осколочное ранение головы, когда беспилотник взорвался на проезжей части. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2. На месте атаки также повреждены четыре автомобиля.

Второй житель получил множественные осколочные ранения после детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Вследствие ударов еще двух беспилотников пострадали частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную «Газель», повредив кузов и выбив стекла. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников вызвало повреждения фасадов четырех многоквартирных домов и одного социального объекта, а также двух автомобилей и здания на территории спортивного объекта.

Оперативные службы продолжают работу на местах, информация о последствиях уточняется.

Накануне Гладков сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись ударам со стороны ВСУ, в результате чего пострадал один мирный житель.

Ранее беспилотники ВСУ снова атаковали Ростовскую область.

Обстрелы Белгорода
