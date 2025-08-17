Губернатор сообщил о сбитом украинском БПЛА под Воронежем

Губернатор Гусев: беспилотник ВСУ сбили на подлете к Воронежу, разрушений нет

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник.

По его данным, происшествие обошлось без пострадавших и разрушений. Он уточнил, что дежурные силы противовоздушной обороны сработали оперативно, нейтрализовав летательный аппарат до того, как он смог причинить какой-либо ущерб.

Утром 17 августа Гусев сообщил, что над Воронежской областью перехватили и уничтожили около пяти украинских дронов. Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на землю, в результате чего в одном из муниципалитетов пострадал монтер пути железнодорожной станции. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над российской территорией сбили 46 дронов. Девять из них ликвидировали в Воронежской области.

Ранее падение обломков дрона на станции в Воронежской области привело к массовой задержке поездов.