Украинский солдат выстрелил в мирную жительницу в ДНР

Дрон снял, как солдат ВСУ выстрелил в женщину на дороге у Родинского в ДНР
Украинский военный выстрелил в мирную жительницу на дороге возле города Родинское в Донецкой народной республике (ДНР). Инцидент записал российский дрон, видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершает несколько выстрелов в женщину, после чего подходит к телу, забирает что-то, кладет к себе в карман и скрывается в лесополосе.

11 августа штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Андрей Беляев рассказал, что бойцы ВСУ после бегства из села Яблоновка в ДНР стали сжигать дома, в которых все еще находились мирные жители. По словам военного, ради спасения мирного населения российская армия была вынуждена перевести людей в другие укрытия. В настоящий момент военнослужащие помогают местным жителям продовольствием.

9 августа посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что некоторые гражданские, которые оказались в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских военных. По его словам, украинские отправляли военные мирных жителей за водой и продуктами питания, потому что «эти люди для них являются живым щитом».

Ранее в ДНР пострадали мирные жители после обстрелов со стороны ВСУ.

