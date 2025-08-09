Некоторые гражданские, которые оказались в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были вынуждены выполнять работы для украинских военных. Об этом рассказал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На сегодняшний день поступают такие свидетельства, которые передаются уже людьми, которые вышли из зоны военных действий, о том, что людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений», — отметил он.

По словам Мирошника, мирных жителей отправляют за водой, продуктами питания, рискуя их жизнью, потому что «эти люди для них являются живым щитом».

Таким образом, подчеркнул посол МИД РФ, людей принуждают выполнять те функции, которые не свойственны гражданскому населению, и эксплуатируют в своих интересах.

При этом подобная ситуация складывалась не только в этом, но и в других населенных пунктах, где шли городские бои.

31 июля стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали из Часова Яра всех находившихся в городе гражданских. По словам командира штурмовой роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Миссионер», было много неприятных с этим связано со стороны ВСУ действий, так как украинские военные не давали эвакуировать мирных жителей.

Ранее у границы России снова заметили скопления личного состава ВСУ.