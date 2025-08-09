На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ в Часовом Яре брали в заложники мирных жителей

Мирошник: украинские военные в Часовом Яре брали в заложники мирных жителей
true
true
true
close
Ukraine Patrol Police/AP

Некоторые гражданские, которые оказались в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были вынуждены выполнять работы для украинских военных. Об этом рассказал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На сегодняшний день поступают такие свидетельства, которые передаются уже людьми, которые вышли из зоны военных действий, о том, что людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений», — отметил он.

По словам Мирошника, мирных жителей отправляют за водой, продуктами питания, рискуя их жизнью, потому что «эти люди для них являются живым щитом».

Таким образом, подчеркнул посол МИД РФ, людей принуждают выполнять те функции, которые не свойственны гражданскому населению, и эксплуатируют в своих интересах.

При этом подобная ситуация складывалась не только в этом, но и в других населенных пунктах, где шли городские бои.

31 июля стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали из Часова Яра всех находившихся в городе гражданских. По словам командира штурмовой роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Миссионер», было много неприятных с этим связано со стороны ВСУ действий, так как украинские военные не давали эвакуировать мирных жителей.

Ранее у границы России снова заметили скопления личного состава ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами