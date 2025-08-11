Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после бегства из села Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали сжигать дома, в которых все еще находились мирные жители. Об этом ТАСС рассказал штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Андрей Беляев.

«Они сожгли дома мирных жителей. Несмотря на то, что у них подписаны дома, что там живут мирные жители, <...> они бьют по мирным жителям», — сказал он.

По словам штурмовика, ради спасения мирного населения российская армия была вынуждена перевести людей в другие укрытия. В настоящий момент военнослужащие помогают местным жителям продовольствием.

9 августа в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Яблоновка в ДНР. Уточнялось, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405-ти военнослужащих. По данным ведомства, армия России уничтожила шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии». Кроме того, в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское в ДНР российская армия ликвидировала несколько штурмовых и егерских бригад ВСУ.

Ранее в ДНР пострадали мирные жители после обстрелов со стороны ВСУ.