ВСУ осуществили восемь атак по территории ДНР за сутки

Территория Донецкой народной республики (ДНР) за последние 24 часа подверглась восьми атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования инцидентов в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, все обстрелы произошли на горловском направлении. В результате применено восемь артиллерийских боеприпасов, пострадали двое гражданских лиц.

Данные свидетельствуют об усилении интенсивности обстрелов: за предыдущие сутки было зафиксировано шесть атак.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в Донецкой народной республике, сбросив на него авиабомбу ФАБ-3000. Помимо этого, по данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Федоровка.

Ранее российские войска освободили Яблоновку в ДНР.