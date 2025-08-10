На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР пострадали мирные жители после обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ осуществили восемь атак по территории ДНР за сутки
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Территория Донецкой народной республики (ДНР) за последние 24 часа подверглась восьми атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования инцидентов в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, все обстрелы произошли на горловском направлении. В результате применено восемь артиллерийских боеприпасов, пострадали двое гражданских лиц.

Данные свидетельствуют об усилении интенсивности обстрелов: за предыдущие сутки было зафиксировано шесть атак.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в Донецкой народной республике, сбросив на него авиабомбу ФАБ-3000. Помимо этого, по данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Федоровка.

Ранее российские войска освободили Яблоновку в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
