На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО за ночь перехватили более 50 беспилотников ВСУ над Россией

Минобороны: средства ПВО за ночь ликвидировали 53 украинских дрона над Россией
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В ночь на 15 августа российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала над регионами страны 53 украинских крылатых дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 БПЛА было сбито над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской.

Кроме того, по четыре дрона уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Как сообщил утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, всего над регионом перехватили 13 БПЛА. Он отмечал, что угроза атаки сохраняется.

По его словам, на территории региона ввели режим «Ковер», воздушное пространство закрыто. Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан были приняты меры по временному ограничению работы мобильного интернета.

В Курской области дрон угодил в жилой дом, из-за чего начался пожар. Несколько человек пострадали.

Ранее военный эксперт раскрыл детали комбинированной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами