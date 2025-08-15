Системы ПВО за ночь перехватили более 50 беспилотников ВСУ над Россией

В ночь на 15 августа российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала над регионами страны 53 украинских крылатых дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 БПЛА было сбито над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской.

Кроме того, по четыре дрона уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Как сообщил утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, всего над регионом перехватили 13 БПЛА. Он отмечал, что угроза атаки сохраняется.

По его словам, на территории региона ввели режим «Ковер», воздушное пространство закрыто. Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан были приняты меры по временному ограничению работы мобильного интернета.

В Курской области дрон угодил в жилой дом, из-за чего начался пожар. Несколько человек пострадали.

