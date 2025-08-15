Губернатор Саратовской области заявил о массовой атаке БПЛА на регион

На Самарскую область была совершена массовая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы», — написал глава региона.

Федорищев добавил, что в настоящее время сохраняется угроза атаки. По его словам, на территории региона ввели режим «Ковер», воздушное пространство закрыто. Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан были приняты меры по временному ограничению работы мобильного интернета, отметил губернатор.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отразили атаку БПЛА на регион. Беспилотники уничтожили над территориями Таганрога, Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Мясниковского, Неклиновского, Каменского и Красносулинского районов. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Татарстане запускавших беспилотник курсантов приняли за диверсантов.