Военный эксперт раскрыл детали комбинированной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл детали комбинированной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону, позволившей украинскому беспилотнику преодолеть систему ПВО и нанести удар по жилому дому. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на анализ специалиста.

По словам Кнутова, атака 14 августа использовала тактику отвлечения: дроны-приманки типа «Рубака» создали помехи для российской противовоздушной обороны, открыв путь основному ударному БПЛА.

«Именно комплексный подход позволил дрону достигнуть центра города», — подчеркнул эксперт.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По уточненным данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, взрывная волна повредила 20 зданий — выбила окна в 15 многоквартирных домах, разрушила балконы и десятки автомобилей. Число госпитализированных выросло до 15 человек, включая двоих детей в состоянии средней тяжести. Для 212 эвакуированных жителей развернут пункт размещения в школе №50.

