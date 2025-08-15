Появились кадры последствий атаки БПЛА на Курскую область

Последствия пожара в результате атаки БПЛА на Курскую область попали на видео

В сети появились кадры, на которых видны последствия пожара, возникшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске. Видео распространили в Telegram-канале «Известий».

В ролике показаны обломки балконов и фасадов многоэтажного здания, упавшие на землю. Также на кадрах видны сгоревшие машины.

Несколькими часами ранее жители Курска сообщили, что беспилотник ВСУ атаковал Курск, в результате чего, предварительно, пострадали несколько человек. Также, по их словам, в здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир.

Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, начавшийся после атаки украинских войск на жилой дом в Курске. Специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют.

Ранее на видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем.