В Госдуме предрекли ВСУ ответ на удары по Белгороду и Ростову-на-Дону

Депутат Колесник: РФ ответит на удары ВСУ по Белгороду и Ростову-на-Дону
Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия ответит на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону и Белгороду. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Он обратил внимание, что атаки на два российских города являются террористическими актами. Украинские бойцы наносили удары по жилым домам и автомобилям, а не по военной технике. По словам парламентария, из-за этого был создан «не очень хороший фон» для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Я думаю, неважно, состоятся переговоры или нет, думаю, что еще до переговоров получат они (ВСУ — «Газета.Ru») по зубам очень серьезно. Зря они русского медведя будят», — сказал Колесник.

Он добавил, что Вооруженные силы России не наносят удары по гражданскому населению. Целями для атак становятся исключительно военные объекты на Украине.

14 августа украинский дрон атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате взрыва были повреждены несколько зданий. Ранения получили 13 человек, включая двоих детей.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об атаках дронов на административный центр. По словам главы региона, пострадали три человека — их госпитализировали в медучреждения. Также в результате удара загорелась машина, сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать огонь. Помимо этого, дроны ударили по зданию правительства Белгородской области.

Ранее сообщалось, что центр Белгорода перекрыт спецслужбами.

