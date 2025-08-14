Центр Белгорода перекрыт спецслужбами

Центральная часть города Белгорода полностью перекрыта для автомобилей из-за массированной атаки украинскими беспилотниками. На месте работают военнослужащие и патрули ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

Корреспондента издания также не пропустили к зданию, по которому ранее ударили беспилотники. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в Белгороде в результате атаки БПЛА сильно пострадало здание областного правительства.

Очевидец Савелий также подтвердил «Газете.Ru», что центр города перекрыт, там работают пожарная служба и скорая помощь, чтобы своевременно оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников.

14 августа Белгород дважды был атакован дронами. По информации Минобороны, два были сбиты над Белгородской областью. Еще 15 БПЛА были сбиты на подлете к Белгороду.

Ранее атаке дронов подвергся Ростов-на-Дону.