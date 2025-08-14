Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет с 84 вернувшимися из плена военными ВС России

Самолет Ил-76МД, на борту которого находятся вернувшиеся из украинского плена 84 военных Вооруженных сил России, приземлился в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

14 августа в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона вернула 84 военных с территории Украины, взамен были переданы 84 военнопленных ВСУ. В ведомстве заявили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты телеканала допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200».

Ранее вычеркнутые из списков на обмен пленные военные ВСУ рассказали, что чувствуют.