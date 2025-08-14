На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили о новом обмене пленными

Минобороны: Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Россия вернула 84 военных с территории Украины, взамен переданы 84 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в публикации.

Военных доставят на территорию РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, попросту вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По мнению посла МИД РФ по особым поручениям Родиона Мирошника, Киев при обмене пленными с РФ пытается получить обратно наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны.

Ранее Россия вызволила из плена информатора, служившего в ВСУ.

