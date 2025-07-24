Третий раунд переговоров в Стамбуле завершился. О чем договорились Россия и Украина?

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершен

Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле. Встреча во дворце Чираган продлилась около 40 минут.

Как сообщал телеканал TRT Haber, переговоры должны были начаться в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), но в итоге стартовали только в 20:37.

Продолжения третьего раунда переговоров не будет, делегации разъезжаются, сообщил источник ТАСС. Российская делегация покинет Стамбул завтра, 24 июля, в первой половине дня.

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать прекращению огня.

«В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня», — отметил министр.

После того как Фидан завершил свою речь, местные телеканалы прекратили трансляцию из переговорного зала. Дальнейшая беседа проходила уже без камер.

Российскую делегацию, как и ранее, возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли четыре основных участника и четверо экспертов. Украинскую сторону представляли 14 человек, включая представителя омбудсмена и представителя Генштаба ВСУ. Делегацию Украины возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Перед началом основной встречи Мединский и Умеров провели отдельный разговор тет-а-тет.

О чем удалось договориться

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «1 200 на 1 200». Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, обмен затронет как военных, так и гражданских лиц. Кроме того, Москва намерена передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих через Международный комитет Красного Креста.

Как заявил Мединский, Киев по неизвестной причине удерживает 30 человек, вывезенных ранее из Курской области, и не разъясняет их статус.

«Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой», — подчеркнул глава делегации РФ, выразив недоумение, почему так происходит.

«Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», — добавил он.

В ходе встречи Москва предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для дальнейшего взаимодействия в онлайн-формате. Стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп.

Российский и украинский варианты меморандумов «все так же далеки друг от друга», подчеркнул Мединский.

Украинская сторона призвала организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия эту инициативу не поддержала. Мединский подчеркнул, что такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, «только тогда она имеет смысл».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров, выразил уверенность, что Россия показывает стремление к завершению конфликта «политико-дипломатическим путем».

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«Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя», – отметил он, назвав третью встречу делегаций «предсказуемо непростой и далеко не технической».