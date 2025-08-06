Пленные ВСУ рассказали о своих чувствах после отказа Киева их обменять

Некоторые из украинских пленных, вычеркнутых Киевом из списков на обмен, рассказали RT о своем отношении к такому решению.

Один из них признался, что прекрасно понимает, что они не нужны Украине.

«Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — отметил собеседник.

При этом другой пленный рассказал, что во время окружения в Мариуполе командование не сказало им о зеленом коридоре для эвакуации. По его словам, военные планировали вырваться, но так команду никто и не дал. О том, что был зеленый коридор, боец узнал уже в плену.

До этого RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев попросту отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вычеркнув их из списков на обмен.

В RT допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.