СМИ: Киев отказался от тысячи пленных украинских солдат

Киев попросту отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

О принятом украинскими властями решении стало известно 6 августа. В RT допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский тогда говорил, что этот обмен будет проведен «в ближайшее время».

Мединский также отмечал, что если Киев «найдет у себя» еще российских солдат, то цифра обмена будет больше.

Однако пока анонсированный обмен не состоялся. 3 августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стороны договорились о процедуре и сейчас согласовывают списки.

Ранее переданный в рамках обмена солдат рассказал о черном бизнесе в ВСУ.