Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Израиле

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа, передает пресс-служба хуситов.

Отмечается, что атака была осуществлена гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

«Цель операции достигнута», — говорится в сообщении.

Хуситы регулярно заявляют об ударах по объектам израильского государства. 12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что хуситы атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

5 августа хуситы сообщили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Ранее хуситы пригрозили атаковать американские суда.