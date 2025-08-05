Хуситы заявили, что ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле

В «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило в своем Telegram-канале, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

В заявлении говорится, что ракетные подразделения провели военную операцию, в ходе которой гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» нанесли удар по аэропорту Лод (арабское название аэропорта Бен-Гурион — прим. ред.) в районе Яффо (арабское название Тель-Авива).

1 августа сообщалось, что хуситы атаковали территорию Израиля с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что ракета была выпущена по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Генерал утверждал, что цель операции была достигнута.

За день до этого Сариа рассказал, что хуситы с помощью дронов атаковали три военных объекта на территории Израиля. Он уточнил, что два беспилотных летательных аппарата нанесли удар по стратегически важному объекту в Тель-Авиве. Два беспилотника атаковали военный объект в Ашкелоне, один — военный объект в пустыне Негев.

Ранее йеменские хуситы заявили, что ответят Израилю и США на удары.