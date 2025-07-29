Хуситы пригрозили атаковать суда США в случае взаимодействия с Израилем

Суда торговых компаний США станут целью военного крыла движения «Ансар Аллах» (хуситы) в случае взаимодействия с портами Израиля. Об этом РИА Новости заявил член политбюро группировки Мухаммад аль-Бухейти.

«Мы вынуждены расширить свои операции против судов международных компаний, которые взаимодействуют с Израилем, включая американские, в рамках нашей поддержки палестинского народа», — сказал он.

Аль-Бухейти подчеркнул, что атаки на корабли США стали ответной реакцией на агрессию в отношении Йемена в начале 2024 года.

До этого заместитель руководителя пресс-службы шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что в ходе недавней атаки на позиции в Йемене Израиль использовал беспрецедентное количество самолетов.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.