На Кубани обнаружили обломки украинского дрона

Оперштаб Краснодарского края: в Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае обнаружили обломки украинского дрона по шести адресам. Никто не пострадал, об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«‎В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль», — говорится в сообщении.

На местах работают экстренные и специальные службы, добавили в оперштабе.

11 августа в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотника. В первом районе части дрона упали в виноградники в станице Курчанской, во втором — повредили витраж магазина в Славянске-на-Кубани. Обошлось без пострадавших.

9 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате отражения атаки украинских дронов в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. По информации главы Славянского района Романа Синяговского, инцидент произошел при падении обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной. Женщина находилась в легковом автомобиле.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

